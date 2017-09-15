«Витязь» об игре с «Куньлунем»: «В протоколе 3210 зрителей, по факту – 1300. Так и составляются рейтинги посещаемости»

на своем официальном сайте опубликовал отчет об игре против (0:2) в регулярном чемпионате КХЛ.

Подмосковный клуб подверг сомнению данные о посещаемости матча в Шанхае.

«На матче в Шанхае в протоколе запись: 3210 зрителей. В то же время безусловно нейтральный комментатор КХЛ-ТВ Владимир Гучек в середине матча четко заметил: «Трибуны заполнены лишь на треть».

При вместимости 4800 зрителей в ледовом дворце «Фэйян» этот показатель равен максимум 1600, а по факту – 1200-1300, но никак не 3210, как записано в протоколе. Вот так потом и составляются рейтинги посещаемости», – говорится на сайте «Витязя».