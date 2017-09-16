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    Евгений Малкин: «Я могу сам себя защитить, а Ривс будет помогать в атаке»

    Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Райан Ривс

    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин считает, что новичок Райан Ривс поможет команде в атаке.

    «Я могу сам себя защитить. Думаю, Ривс будет помогать нам в атаке», – сказал Малкин.

    В прошлом сезоне Ривс набрал 13 (7+6) очков в 80 матчах при показателе полезности «+4». 

    Статистику его выступлений можно увидеть здесь.

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