Евгений Малкин: «Я могу сам себя защитить, а Ривс будет помогать в атаке»

Нападающий «Питтсбурга» считает, что новичок Райан Ривс поможет команде в атаке.

«Я могу сам себя защитить. Думаю, Ривс будет помогать нам в атаке», – сказал Малкин.

В прошлом сезоне Ривс набрал 13 (7+6) очков в 80 матчах при показателе полезности «+4».

Статистику его выступлений можно увидеть здесь.

Дон Черри об обмене Ривса: «Питтсбург» взял его для защиты Кросби. Лучше поздно, чем никогда»