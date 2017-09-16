Евгений Малкин: «Я могу сам себя защитить, а Ривс будет помогать в атаке»
Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин считает, что новичок Райан Ривс поможет команде в атаке.
«Я могу сам себя защитить. Думаю, Ривс будет помогать нам в атаке», – сказал Малкин.
В прошлом сезоне Ривс набрал 13 (7+6) очков в 80 матчах при показателе полезности «+4».
Статистику его выступлений можно увидеть здесь.
Дон Черри об обмене Ривса: «Питтсбург» взял его для защиты Кросби. Лучше поздно, чем никогда»
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.