Известный хоккейный эксперт Дон Черри поделился мыслями по поводу обмена форварда Райана Ривса из «Сент-Луиса» в .

«Питтсбург» взял его для того, чтобы защитить Кросби. После того, как с ним обращались в плей-офф, я знал, что нечто подобное произойдет. А ведь если бы 10 лет назад они послушали одного парня из «Хоккейного вечера в Канаде», того, что в ярких костюмах и с маленькой белой собакой, то у Кросби не было бы сотрясений.

Это грустно, но лучше поздно, чем никогда. Если вы не знаете ничего о Райане, позвольте рассказать. Это самый жесткий парень в лиге. Его отец здорово играл в канадский футбол. У Райана в минувшем сезоне было 7 голов, и он неплохо катается. Он не просто хорошо дерется, у него есть навыки.

Мало драк? Это так, но ведь никто просто не хотел с ним драться. Я гарантирую, что тот парень, который ударил Кросби в лицо, просто не сделал бы этого, будь Ривс где-то рядом. Главный бомбардир «Сент-Луиса» его просто обожал», – написал Черри.