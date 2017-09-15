НХЛ. «Колорадо» сегодня может объявить о продлении контракта с Задоровым
«Колорадо» в ближайшее время заключит новый контракт с защитником Никитой Задоровым.
Официально об этом может быть объявлено сегодня. Стороны близки к оформлению сделки. Годовой оклад хоккеиста может составить от 2 до 2,5 миллиона долларов за сезон.
Вчера россиянин пропустил первый день в тренировочном лагере «Эваланш».
В прошлом сезоне защитник провел в НХЛ 56 матчей и набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «-20».
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