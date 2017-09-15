НХЛ. «Колорадо» сегодня может объявить о продлении контракта с Задоровым

в ближайшее время заключит новый контракт с защитником .

Официально об этом может быть объявлено сегодня. Стороны близки к оформлению сделки. Годовой оклад хоккеиста может составить от 2 до 2,5 миллиона долларов за сезон.

Вчера россиянин пропустил первый день в тренировочном лагере «Эваланш».

В прошлом сезоне защитник провел в 56 матчей и набрал 10 (0+10) очков при показателе полезности «-20».