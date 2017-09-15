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    Вице-премьер РФ Рогозин о том, что Овечкин не едет на ОИ-2018: «Хотел бы играть за сборную, нашел бы способ»

    Теги сборная России Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Дмитрий Рогозин

    Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление форварда Александра Овечкина, в котором тот признал, что не поедет на Олимпиаду-2018 в Пхенчхан

    «Хотел бы играть за национальную сборную, нашел бы способ.

    А адвокаты ему не нужны. Пусть сам решает, что для него важно, а что – нет», – написал Рогозин в фэйсбуке, озаглавив пост так же, как и в твиттере – «Заблудший Овечкин». 

    Кроме того, в комментариях к своей записи в фэйсбуке Рогозин указал на то, что Овечкин пожертвовал деньги пострадавшим от урагана «Харви».

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