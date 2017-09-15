Вице-премьер РФ Рогозин о том, что Овечкин не едет на ОИ-2018: «Хотел бы играть за сборную, нашел бы способ»

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление форварда , в котором тот признал, что не поедет на Олимпиаду-2018 в .

«Хотел бы играть за национальную сборную, нашел бы способ.

А адвокаты ему не нужны. Пусть сам решает, что для него важно, а что – нет», – написал Рогозин в фэйсбуке, озаглавив пост так же, как и в твиттере – «Заблудший Овечкин».

Кроме того, в комментариях к своей записи в фэйсбуке Рогозин указал на то, что Овечкин пожертвовал деньги пострадавшим от урагана «Харви».

Александр Овечкин: «То, что мы не сыграем на Олимпиаде – отстой. Надеюсь, к Играм-2022 ситуация поменяется»

Овечкин не едет на Олимпиаду. Уже точно