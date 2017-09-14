ВХЛ. «КРС Хэйлунцзян» собрал аншлаг на первом домашнем матче – 3 200 зрителей

Китайский «КРС Хэйлуньцзян» принимает в первом домашнем матче ВХЛ в истории клуба.

Утверждается, что на игре аншлаг – были проданы все 3200 билетов.

«КРС» – фарм-клуб «Куньлунь Ред Стар» из КХЛ. Команда выступает в с этого сезона и играет в Харбине, в одном из крупнейших городов провинции , где проживает более 10 миллионов человек.