ВХЛ. «КРС Хэйлунцзян» собрал аншлаг на первом домашнем матче – 3 200 зрителей
Китайский «КРС Хэйлуньцзян» принимает «Буран» в первом домашнем матче ВХЛ в истории клуба.
Утверждается, что на игре аншлаг – были проданы все 3200 билетов.
«КРС» – фарм-клуб «Куньлунь Ред Стар» из КХЛ. Команда выступает в ВХЛ с этого сезона и играет в Харбине, в одном из крупнейших городов провинции Хэйлунцзян, где проживает более 10 миллионов человек.
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