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    ВХЛ. «КРС Хэйлунцзян» собрал аншлаг на первом домашнем матче – 3 200 зрителей

    Теги болельщики фото ВХЛ Буран Куньлунь Ред Стар КРС Хэйлунцзян

    Китайский «КРС Хэйлуньцзян» принимает «Буран» в первом домашнем матче ВХЛ в истории клуба.

    Утверждается, что на игре аншлаг – были проданы все 3200 билетов.

    «КРС» – фарм-клуб «Куньлунь Ред Стар» из КХЛ. Команда выступает в ВХЛ с этого сезона и играет в Харбине, в одном из крупнейших городов провинции Хэйлунцзян, где проживает более 10 миллионов человек.

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