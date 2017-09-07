ЦСКА в день рождения Сечина: «Благодарим вас за каждодневное внимание к делам клуба и неоценимую поддержку»

поздравил председателя Наблюдательного совета клуба, президента «Роснефти» Игоря Сечина с днем рождения.

«Уважаемый Игорь Иванович! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, твердости решений и успехов в реализации непростых и масштабных задач, поставленных перед Вами руководством Российской Федерации во благо нашего государства на посту руководителя ПАО «НК «Роснефть» – компании, которая по праву является мировым лидером в важнейшей отрасли.

Именно благодаря Вам сегодня ПАО «НК «Роснефть» – гарант энергетической безопасности и экономического благосостояния нашей страны.

Благодарим Вас за каждодневное внимание к делам хоккейного клуба ЦСКА и неоценимую поддержку, благодаря которой армейский клуб сегодня по праву занимает лидирующие позиции в отечественном хоккее!», – говорится в поздравлении клуба.

Главная страница официального сайта ЦСКА сегодня выглядит так: