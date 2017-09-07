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    ЦСКА в день рождения Сечина: «Благодарим вас за каждодневное внимание к делам клуба и неоценимую поддержку»

    Теги ЦСКА КХЛ Игорь Сечин

    ЦСКА поздравил председателя Наблюдательного совета клуба, президента «Роснефти» Игоря Сечина с днем рождения. 

    «Уважаемый Игорь Иванович! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, бодрости духа, твердости решений и успехов в реализации непростых и масштабных задач, поставленных перед Вами руководством Российской Федерации во благо нашего государства на посту руководителя ПАО «НК «Роснефть» – компании, которая по праву является мировым лидером в важнейшей отрасли.

    Именно благодаря Вам сегодня ПАО «НК «Роснефть» – гарант энергетической безопасности и экономического благосостояния нашей страны. 

    Благодарим Вас за каждодневное внимание к делам хоккейного клуба ЦСКА и неоценимую поддержку, благодаря которой армейский клуб сегодня по праву занимает лидирующие позиции в отечественном хоккее!», – говорится в поздравлении клуба. 

    Главная страница официального сайта ЦСКА сегодня выглядит так:

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