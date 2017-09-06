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    Защитник «Автомобилиста» Трямкин забил первый гол после возвращения в КХЛ

    Теги Ак Барс Автомобилист видео КХЛ Никита Трямкин

    Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин забил гол в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (3:2).

    По ходу второго периода екатеринбургская команда уступала со счетом 1:2, когда Трямкин забросил шайбу и сравнял счет. Это первый гол защитника после возвращения в Россию из Северной Америки.

    Подробную статистику выступлений 23-летнего хоккеиста вы можете посмотреть здесь.

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