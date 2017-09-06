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    Висневски ищет клуб через твиттер: «Кому-то нужен праворукий защитник, набиравший 50 очков?»

    Теги Джеймс Висневски сборная США НХЛ АХЛ КХЛ Чикаго Вулвс олимпийский хоккейный турнир Адмирал

    Защитник Джеймс Висневски, который сейчас находится в статусе свободного агента, опубликовал запись в твиттере в попытке найти новый клуб.

    «По-прежнему ищу работу или возможность. Кому-нибудь нужен праворукий защитник, ранее набиравший 50 очков?» – написал американец, добавив хэштеги #nhl и #olympics.

    В прошлом сезоне 33-летний хоккеист выступал в КХЛ за «Адмирал». Позже вернулся в США, где играл в АХЛ за «Чикаго Вулвс», набрав 11 (4+7) очков в 21 матче.

    В сезоне-2013/14 Висневски, играя за «Коламбус», выбил 51 (7+44) балл за результативность в 75 играх.

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