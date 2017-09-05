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    Александр Медведев: «Адмирал» и «Амур» должны остаться в КХЛ в любом случае»

    Теги Амур Александр Медведев КХЛ Адмирал

    Член совета директоров КХЛ Александр Медведев считает, что «Адмирал» и «Амур» должны оставаться среди участников лиги.

    «Здесь команду любят и поддерживают. Этот сезон очень важный. Я считаю, что и Владивосток, и Хабаровск должны остаться в КХЛ в любом случае, это наша страна. Насколько я знаю, у «Адмирала» нет никаких проблем», – сказал Медведев.

    После текущего сезона КХЛ должны покинуть три клуба.

    Ранее из числа участников лиги был исключен новокузнецкий «Металлург».

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