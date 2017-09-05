Александр Медведев: «Адмирал» и «Амур» должны остаться в КХЛ в любом случае»

Член совета директоров КХЛ Александр Медведев считает, что «Адмирал» и «Амур» должны оставаться среди участников лиги.

«Здесь команду любят и поддерживают. Этот сезон очень важный. Я считаю, что и Владивосток, и Хабаровск должны остаться в КХЛ в любом случае, это наша страна. Насколько я знаю, у «Адмирала» нет никаких проблем», – сказал Медведев.

После текущего сезона КХЛ должны покинуть три клуба.

Ранее из числа участников лиги был исключен новокузнецкий «Металлург».