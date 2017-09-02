Борис Михайлов: «В свое время НХЛ сама просилась на Олимпиады. Их никто не звал!»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением об отказе участвовать в Олимпиаде-2018.

– НХЛ же не просто так организовала , ей ведь нужно деньги зарабатывать. В итоге лига заработала, а мы что? (Федерациям участвовавших в турнире стран полагалась определенная доля в доходах от турнира – прим. Sports.ru). Я уже говорил, если НХЛ отказывается от Олимпийских игр, то когда они в следующий раз предложат Кубок мира, надо отказаться от него. Тогда я посмотрю, как они запляшут. Вот и все.

– То есть вы считаете, что в чем-то нам не хватает более жесткой позиции?

– Я размышляю со своей точки зрения. От ваших коллег слышится, что Олимпиада будет не такой, а я глубоко убежден, что хоккей от этого не пострадает. Да, жалко, что не будут играть сильнейшие хоккеисты со всего мира. Но повторяю, нас ждут интереснейшие Игры, где в центре внимания будет именно хоккей.

Ведь раньше как было? НХЛ же сама попросилась выступать на Олимпийских играх. Их никто не звал! Чего нам переживать? Пусть переживают за океаном, – заявил Михайлов.