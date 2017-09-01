НХЛ. Веннберг подписал 6-летний контракт с «Коламбусом» на 29,4 млн долларов

объявил о подписании нового контракта с нападающим Александром Веннбергом.

Соглашение с хоккеистом рассчитано на шесть лет. Общая сумма сделки – 29,4 миллиона долларов. Размер годового оклада шведского игрока составит 4,9 млн долларов.

«Мы рады заключить с Александром долгосрочный контракт. Он показывает прогресс на протяжении карьеры в и очень хорошо провел прошлый сезон.

Уже в 22 года он имеет прекрасную возможность стать неотъемлемой частью нашей организации на долгие годы», – сказал генеральный менеджер клуба Ярмо Кекяляйнен.

В прошлом сезоне 22-летний форвард набрал 59 (13+46) очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф сделал одну голевую передачу в пяти играх.