Яромир Ягр: «Не думал, что в этом году будет так тяжело найти работу в НХЛ»

Форвард Яромир Ягр, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, выразил удивление, что ему до сих пор не удалось подписать контракт с клубом .

В прошлом сезоне 45-летний чех выступал за «Флориду» и набрал 46 (16+30) очков.

«Я не думал, что в этом году будет так тяжело найти работу в НХЛ», – сказал Ягр.

Ягр занимает второе место в истории чемпионатов НХЛ по результативным баллам (1914) после Уэйна Гретцки (2857).

Яромир Ягр: «Пара команд НХЛ проявляет ко мне интерес, но пока ничего конкретного»