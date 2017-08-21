Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Яромир Ягр: «Не думал, что в этом году будет так тяжело найти работу в НХЛ»

    Теги возможные переходы Яромир Ягр НХЛ

    Форвард Яромир Ягр, находящийся в статусе неограниченно свободного агента, выразил удивление, что ему до сих пор не удалось подписать контракт с клубом НХЛ.

    В прошлом сезоне 45-летний чех выступал за «Флориду» и набрал 46 (16+30) очков.

    «Я не думал, что в этом году будет так тяжело найти работу в НХЛ», – сказал Ягр.

    Ягр занимает второе место в истории чемпионатов НХЛ по результативным баллам (1914) после Уэйна Гретцки (2857).

    Яромир Ягр: «Пара команд НХЛ проявляет ко мне интерес, но пока ничего конкретного»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться