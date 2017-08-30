Дмитрий Орлов: «Овечкин хочет оставаться одной из суперзвезд НХЛ»

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов поделился мнением о том, что его партнер по команде Александр Овечкин начал тренироваться за две недели до старта тренировочного лагеря.

«После того, как мы проиграли «Питтсбургу», было много негатива по отношению к нашей команде и к нему. Все говорили: «Кэпиталз» не могут ничего сделать, бла, бла, бла».

Поэтому все отлично все понимают и хотят показать, что мы можем все. Овечкин хочет находиться на том уровне, где он всегда находился, – быть одной из суперзвезд лиги. Он хочет работать и показать всем, кто он есть», – сказал Орлов.