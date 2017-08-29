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    «БИЗНЕС Online»: «Рейнджерс» отказались от варианта с Зариповым

    Теги возможные переходы Рейнджерс Данис Зарипов НХЛ

    «Рейнджерс» не будут подписывать контракт с нападающим Данисом Зариповым. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

    По информации источника, в клубе готовы были видеть Зарипова, но в последний момент от этого варианта отказался главный тренер команды Ален Вино. Он посчитал, что у нападающего могут возникнуть сложности с адаптацией.

    Накануне НХЛ разрешила Зарипову выступать в своей лиге, несмотря на двухлетнюю дисквалификацию ИИХФ за допинг.

    Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Рейнджерс» и «Вегас».

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