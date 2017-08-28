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    «Локомотив» планирует купить оборудование для HD-трансляций на деньги от перехода Гаврикова

    Теги Локомотив СКА телевидение КХЛ Владислав Гавриков

    Ярославский «Локомотив» приобретет ПТС для показа домашних матчей в формате высокой четкости (HD), сообщает «Чемпионат».

    Ожидается, что новое оборудование будет приобретено на средства, вырученные от перехода Владислава Гаврикова в СКА. Ранее сообщалось, что «Локомотив» получил за него 125 миллионов рублей.

    Планируется, что на ПТС будет работать бригада местного телеканала «Первый Ярославский».

    КХЛ каждый год будет оценивать клубы по восьми параметрам, один из которых — ТВ-спрос — составляет 15% от общего рейтинга. «Локомотив» после сезона-2016/17 занимает в этом рейтинге 8-е место.

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