СКА заплатил за переход Гаврикова 125 млн рублей, а не 115 млн
СКА заплатил «Локомотиву» 125 миллионов рублей за трансфер защитника Владислава Гаврикова.
Об этом «БИЗНЕС Online» сообщил источник, близкий к питерскому клубу.
Ранее сообщалось о том, что сумма компенсации за Гаврикова составила 115 млн рублей.
Напомним, несколько дней назад СКА объявил о переходе 21-летнего хоккеиста. Контракт рассчитан на два года.
СКА: «С удовольствием опровергаем новости о сумме компенсации за Гаврикова»
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