СКА заплатил за переход Гаврикова 125 млн рублей, а не 115 млн

СКА заплатил «Локомотиву» 125 миллионов рублей за трансфер защитника Владислава Гаврикова.

Об этом «БИЗНЕС Online» сообщил источник, близкий к питерскому клубу.

Ранее сообщалось о том, что сумма компенсации за Гаврикова составила 115 млн рублей.

Напомним, несколько дней назад СКА объявил о переходе 21-летнего хоккеиста. Контракт рассчитан на два года.

СКА: «С удовольствием опровергаем новости о сумме компенсации за Гаврикова»