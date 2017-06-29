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    СКА заплатил за переход Гаврикова 125 млн рублей, а не 115 млн

    Теги Локомотив СКА КХЛ Владислав Гавриков

    СКА заплатил «Локомотиву» 125 миллионов рублей за трансфер защитника Владислава Гаврикова.

    Об этом «БИЗНЕС Online» сообщил источник, близкий к питерскому клубу.

    Ранее сообщалось о том, что сумма компенсации за Гаврикова составила 115 млн рублей.

    Напомним, несколько дней назад СКА объявил о переходе 21-летнего хоккеиста. Контракт рассчитан на два года.

    СКА: «С удовольствием опровергаем новости о сумме компенсации за Гаврикова»

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