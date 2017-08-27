Зарипову могут разрешить играть в НХЛ, им интересуются «Вегас» и «Рейнджерс»

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что российский форвард Данис Зарипов может получить разрешение выступать в .

«На рынке свободных агентов НХЛ в конце августа может случиться прибавление. Российский форвард в июле был дисквалифицирован ИИХФ на два года за употребление допинга. Он сразу собирался подать апелляцию и начал этот процесс.

Также речь идет о возможности сыграть в НХЛ. Согласно некоторым источникам, ясность в этом вопросе наступит в начале следующей недели. Несколько команд ожидают, что он будет доступен.

Конечно, есть еще вопросы относительно планов самого игрока на следующий сезон. Его агент Дэн Мильштейн пока воздержался от комментариев.

«Ак Барс» аннулировал контракт Зарипова, и это значит, что у него нет никаких обязательств в . К нему будет некоторый интерес в НХЛ, в частности, со стороны «Вегаса» и «Рейнджерс». Зарипов провел отменный плей-офф в КХЛ, забив 15 голов в 18 играх и дойдя до финала. Он трижды выигрывал чемпионаты мира со сборной России и играл на Олимпиаде-2010», – написал Фридман.