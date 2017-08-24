Форвард «Йокерита» Толванен стал самым молодым автором хет-трика в истории КХЛ

Форвард «Йокерита» Эели Толванен сделал хет-трик в ворота минского «Динамо» (6:1) в первом своем матче в .

Он стал самым молодым (18 лет 4 месяца) автором хет-трика в истории КХЛ, побив рекорд (18 лет 10 месяцев), установленный в 2010 году.