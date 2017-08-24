Форвард «Йокерита» Толванен стал самым молодым автором хет-трика в истории КХЛ
Форвард «Йокерита» Эели Толванен сделал хет-трик в ворота минского «Динамо» (6:1) в первом своем матче в КХЛ.
Он стал самым молодым (18 лет 4 месяца) автором хет-трика в истории КХЛ, побив рекорд Максима Кицына (18 лет 10 месяцев), установленный в 2010 году.
Факты первого хет-трика #КХЛ10:— КХЛ (@khl) 24 августа 2017 г.
1) Эли Толванену 18 лет!
2) Это его 1-я игра в КХЛ!
3) Это самый молодой хет-трик в истории КХЛ!#ДМНЙОК pic.twitter.com/PJC41MfIaB
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