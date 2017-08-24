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    Форвард «Йокерита» Толванен стал самым молодым автором хет-трика в истории КХЛ

    Теги Йокерит Максим Кицын КХЛ рекорды Эели Толванен

    Форвард «Йокерита» Эели Толванен сделал хет-трик в ворота минского «Динамо» (6:1) в первом своем матче в КХЛ

    Он стал самым молодым (18 лет 4 месяца) автором хет-трика в истории КХЛ, побив рекорд Максима Кицына (18 лет 10 месяцев), установленный в 2010 году. 

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