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    18-летний форвард «Йокерита» Толванен сделал хет-трик и набрал 4 очка в первой игре в КХЛ

    Теги Нэшвилл видео Йокерит Динамо Минск КХЛ Эели Толванен

    Нападающий «Йокерита» Эели Толванен сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата против минского «Динамо» (6:1).

    18-летний финн забросил три шайбы в течение 9 минут третьего периода. Он отметился голами на 41-й, 48-й и 50-й минутах игры. Кроме этого, Толванен сделал одну голевую передачу.

    Для финского хоккеиста этот матч стал дебютным в КХЛ. Также он стал автором первого хет-трик в нынешнем сезоне.

    Толванен недавно был выбран на драфте НХЛ-2017 «Нэшвиллом» под общим 30-м номером.

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