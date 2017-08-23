18-летний форвард «Йокерита» Толванен сделал хет-трик и набрал 4 очка в первой игре в КХЛ

Нападающий «Йокерита» Эели Толванен сделал хет-трик в матче регулярного чемпионата против минского (6:1).

18-летний финн забросил три шайбы в течение 9 минут третьего периода. Он отметился голами на 41-й, 48-й и 50-й минутах игры. Кроме этого, Толванен сделал одну голевую передачу.

Для финского хоккеиста этот матч стал дебютным в . Также он стал автором первого хет-трик в нынешнем сезоне.

Толванен недавно был выбран на драфте НХЛ-2017 «Нэшвиллом» под общим 30-м номером.