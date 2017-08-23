ЦСКА поставил в состав 7 новых игроков на матч с «Локомотивом»
Стал известен состав ЦСКА на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива».
Сорокин (Юханссон)
Киселевич – Марченко, Жарков – Андронов – Ничушкин
Пивцакин – Пашнин, Шалунов – Шумаков – Капризов
Нестеров – Науменков, Плэтт – Григоренко – Скотт
Блажиевский, Окулов – Светлаков – Кузьменко
Таким образом, в этой игре примут участие 7 игроков, не игравших в первой игре сезона против СКА (2:4). Это Алексей Марченко, Владимир Жарков, Никита Пивцакин, Джефф Плэтт, Константин Окулов, Андрей Светлаков, Андрей Кузьменко.
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