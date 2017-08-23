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    ЦСКА поставил в состав 7 новых игроков на матч с «Локомотивом»

    Теги ЦСКА Локомотив Владимир Жарков Джефф Плэтт КХЛ Никита Пивцакин Алексей Марченко Константин Окулов Андрей Кузьменко Андрей Светлаков

    Стал известен состав ЦСКА на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива».

    Сорокин (Юханссон)

    Киселевич – Марченко, Жарков – Андронов – Ничушкин

    Пивцакин – Пашнин, Шалунов – Шумаков – Капризов

    Нестеров – Науменков, Плэтт – Григоренко – Скотт

    Блажиевский, Окулов – Светлаков – Кузьменко

    Таким образом, в этой игре примут участие 7 игроков, не игравших в первой игре сезона против СКА (2:4). Это Алексей Марченко, Владимир Жарков, Никита Пивцакин, Джефф Плэтт, Константин Окулов, Андрей Светлаков, Андрей Кузьменко.

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