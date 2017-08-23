ЦСКА поставил в состав 7 новых игроков на матч с «Локомотивом»

Стал известен состав ЦСКА на матч регулярного чемпионата против «Локомотива».

Сорокин (Юханссон)

Киселевич – Марченко, Жарков – Андронов – Ничушкин

Пивцакин – Пашнин, Шалунов – Шумаков – Капризов

Нестеров – Науменков, Плэтт – Григоренко – Скотт

Блажиевский, Окулов – Светлаков – Кузьменко

Таким образом, в этой игре примут участие 7 игроков, не игравших в первой игре сезона против СКА (2:4). Это Алексей Марченко, Владимир Жарков, Никита Пивцакин, , Константин Окулов, Андрей Светлаков, Андрей Кузьменко.

СКА и ЦСКА оставили в запасе 16 классных игроков. Могут себе позволить