Дмитрий Чернышенко: «Как можно поднять интерес ко всем матчам, если у нас совершенно не спортивный разрыв в возможностях клубов?»

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко рассказал о том, как КХЛ планирует снижать потолок зарплат.

– Почти половина затрат клубов – это затраты на фонд оплаты труда. Если у нас больше 80 процентов игроков переоценены раза в два минимум, то вот и источник оптимизации. При этом подчеркну: цели сосредоточиться на том, чтобы недоплачивать нашим игрокам, не было. Была цель привести финансовые параметры лиги и клубов в соответствие с текущими рыночными реалиями, а не с ажиотажным спросом или личными амбициями.

Что касается понижения потолка заработных плат... Если вы вспомните, то вначале мы сделали две вещи. Первое: зафиксировали все зарплаты в рублях. Это был 2014 год. И все согласились, несмотря на то, что тогда рубль упал по отношению к доллару почти в два раза. В том числе хоккеисты, у которых были валютные контракты. Второе, что мы сделали: добились, что клубы согласились с тем, что потолок в 1 миллиард 100 миллионов рублей, который был на тот момент, каждый сезон будем снижать на 50 миллионов. Сейчас у нас потолок — 900 миллионов, а через три сезона станет уже 600 миллионов, при этом каждый клуб получит право выводить из-под потолка двух звезд. Сколько бы звезда ни стоила, это будет решать сам клуб.

— Столь существенное снижение потолка зарплат не приведет к резкому падению уровня спортивного зрелища?

— Почему вы так думаете? Я вижу зарплаты всех хоккеистов и на основании этого моделирую ситуацию. В данном случае мы ограничиваем не звезд, а прежде всего игроков более низкого уровня. И для того, чтобы звезды равномерно распределились по клубам, как раз и вводятся ограничения. Причем за это проголосовали и суперклубы.

— То есть и президент СКА Геннадий Тимченко был за?

— Ну, во-первых, Геннадий Николаевич — один из авторов этой стратегии. Он, как и другие руководители клубов, меценаты, спонсоры, понимает, что иначе невозможно будет развиваться. Запланированное нами снижение потолка зарплат на самом деле не приведет к каким-то серьезным последствиям. Мы провели анализ фонда оплаты труда игроков. Сейчас у топовых клубов бюджет в восемь раз больше, чем у тех, что находятся в конце этой таблицы, а в НХЛ всего в два раза. Но там 100 лет занимались тем, что приводили клубы более или менее к равному уровню. Ну как можно поднять интерес ко всем матчам, если у нас сейчас такой вот совершенно не спортивный разрыв в возможностях клубов? – сказал Чернышенко.