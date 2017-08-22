Президент ЦСКА: «Жесткий потолок зарплат создаст сложности, будем работать с лигой по выходу из ситуации»

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился мнением о потолке зарплат КХЛ.

«Моя стратегия как руководителя клуба, стратегия наблюдательного совета ЦСКА состоит в том, чтобы подписать на длинные контракты тех ребят, которые могут помочь развиваться и хоккейному клубу, и национальной сборной.

Почему ЦСКА подписывает контракты на три года – это риторический вопрос. Потому что на три года.

Введение жесткого потолка зарплат создаст определенные сложности, мы будем думать, смотреть, с лигой работать по выходу из ситуации», – пояснил Есмантович.

Напомним, что в рамках программы реформ КХЛ ранее объявила о введении с 2019 года жесткого потолка зарплат, который будет зафиксирован в сезоне-2019/20 на отметке 800 миллионов рублей.

Тем не менее, будет предусматриваться возможность вывода контрактов 1-2 игроков из-под потолка.

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