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    Геннадий Тимченко: «Снижаем зарплаты в СКА»

    Теги СКА КХЛ Геннадий Тимченко

    Президент СКА Геннадий Тимченко заявил, что клуб готовится к снижению потолка зарплат в лиге.

    – Какие ожидания от нового сезона?

    – У нас самая высокая планка. Надеюсь, что мы станем трехкратными чемпионами России и, конечно, привезем третий Кубок Гагарина в Петербург. Это наша основная задача. Но хоккей есть хоккей, посмотрим. Есть сильные коллективы, в частности наши коллеги, армейцы из Москвы. Да и я считаю, что все команды хорошо усилились. Посмотрим, что получится, но наша цель – победа.

    – Не кажется, что СКА стоило еще больше усилиться?

    – Считаю, что у нас очень сильная команда. Если говорить о составе, тренерский штаб доволен тем, как мы провели предсезонку. Мы показали, что находимся в хорошей форме, все в порядке с составом. Идем правильным путем.

    КХЛ планирует серьезно понижать потолок зарплат. Как СКА собирается с этим справляться?

    – Боремся.

    – Как?

    – Снижаем зарплаты, – сказал Тимченко.

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