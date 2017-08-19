Геннадий Тимченко: «Снижаем зарплаты в СКА»
Президент СКА Геннадий Тимченко заявил, что клуб готовится к снижению потолка зарплат в лиге.
– Какие ожидания от нового сезона?
– У нас самая высокая планка. Надеюсь, что мы станем трехкратными чемпионами России и, конечно, привезем третий Кубок Гагарина в Петербург. Это наша основная задача. Но хоккей есть хоккей, посмотрим. Есть сильные коллективы, в частности наши коллеги, армейцы из Москвы. Да и я считаю, что все команды хорошо усилились. Посмотрим, что получится, но наша цель – победа.
– Не кажется, что СКА стоило еще больше усилиться?
– Считаю, что у нас очень сильная команда. Если говорить о составе, тренерский штаб доволен тем, как мы провели предсезонку. Мы показали, что находимся в хорошей форме, все в порядке с составом. Идем правильным путем.
– КХЛ планирует серьезно понижать потолок зарплат. Как СКА собирается с этим справляться?
– Боремся.
– Как?
– Снижаем зарплаты, – сказал Тимченко.
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