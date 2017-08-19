Геннадий Тимченко: «Снижаем зарплаты в СКА»

Президент СКА Геннадий Тимченко заявил, что клуб готовится к снижению потолка зарплат в лиге.

– Какие ожидания от нового сезона?

– У нас самая высокая планка. Надеюсь, что мы станем трехкратными чемпионами России и, конечно, привезем третий Кубок Гагарина в Петербург. Это наша основная задача. Но хоккей есть хоккей, посмотрим. Есть сильные коллективы, в частности наши коллеги, армейцы из Москвы. Да и я считаю, что все команды хорошо усилились. Посмотрим, что получится, но наша цель – победа.

– Не кажется, что СКА стоило еще больше усилиться?

– Считаю, что у нас очень сильная команда. Если говорить о составе, тренерский штаб доволен тем, как мы провели предсезонку. Мы показали, что находимся в хорошей форме, все в порядке с составом. Идем правильным путем.

– планирует серьезно понижать потолок зарплат. Как СКА собирается с этим справляться?

– Боремся.

– Как?

– Снижаем зарплаты, – сказал Тимченко.