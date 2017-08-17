Малкин об участии в Олимпиаде: «Если будет риск пожизненной дисквалификации или аннулирования контракта — буду думать»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин заявил о намерении изучить возможность участия в Олимпиаде, несмотря на запрет .

«Ближе к сезону, когда в Америке начнут работать тренировочные лагеря, вернусь туда — будут встречи с людьми, появится больше конкретики. Постараюсь поговорить с Марио Лемье (владелец «пингвинов» – прим. Sports.ru), хоккеистами . У нас есть Кросби и несколько шведов с финнами, которые тоже имели хорошие шансы оказаться в , если бы не решение НХЛ. Надо узнать их мнение о ситуации, собрать больше информации о взглядах на нее игроков, тренеров, владельцев клуба.

Не хочу бросаться громкими словами. Я уже говорил, что приложу все усилия, чтобы поехать на Олимпиаду. Но если будет риск пожизненной дисквалификации или аннулирования контракта — буду думать. Надо смотреть, как поведет себя лига, а пока делать какие-либо заявления мне не хочется.

Ни для кого не секрет, что Кросби — лицо НХЛ. Думаю, к нему многие прислушиваются: и владельцы клубов, и Бэттмен. Полагаю, что мнение Сида уважают в лиге, и я надеюсь, что он сам горит желанием поехать на Олимпиаду, чтобы побороться за третье подряд золото для сборной Канады. Но сначала я хочу приехать в «Питтсбург», поговорить с ним и остальными ребятами», – сказал Малкин.