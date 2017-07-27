Евгений Малкин: «Сборная России – главный фаворит Олимпиады при отсутствии игроков НХЛ»
Нападающий «Питтсбурга» и сборной России Евгений Малкин заявил, что шансы национальной команды на победу на Олимпиаде увеличатся в отсутствие игроков НХЛ.
«Шансы сборной России на победу в Корее очень высокие с учетом неприезда игроков НХЛ, наша команда будет главным фаворитом. Желаю удачи сборной, но все-таки надеюсь, что еще не все закончено в этой истории.
Мне бы очень хотелось сыграть в Корее, все-таки годы идут, и возможностей выступить на Олимпиаде остается не так много», – сказал Малкин.
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