Агент Малкина: «У меня есть подозрение, что игроков НХЛ отпустят на Олимпиаду»
Агент нападающего «Питтсбурга» Евгений Малкина Геннадий Ушаков заявил, что игроков НХЛ еще могут отпустить на Олимпиаду-2018 в Корею.
– Вы как хоккейный агент сделаете все, чтобы игроков НХЛ отпустили на Олимпиаду? Какие меры планируете предпринять?
– Мы как агенты сделать ничего не можем. Но, например, у Жени хороший контакт с Марио Лемье и со вторым владельцем Роном Берклом. И, может быть, он с ними поговорит… Но тут есть такой момент: я думаю, они бы отпустили игроков на Олимпиаду. Но, главное, чтобы лига не наказала за это их. Вашингтонский хозяин, тоже, наверное, отпустил бы своих ребят. Но я думаю, что лига за это может наказать, и вот из-за этого может не получиться.
Но, если честно, у меня есть подозрение, что они отпустят игроков НХЛ на Олимпиаду. Я до сих пор верю, что энхаэловцы поедут на Игры, – сказал Ушаков.
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