Агент нападающего «Питтсбурга» Евгений Малкина Геннадий Ушаков заявил, что игроков еще могут отпустить на Олимпиаду-2018 в Корею.

– Вы как хоккейный агент сделаете все, чтобы игроков отпустили на Олимпиаду? Какие меры планируете предпринять?

– Мы как агенты сделать ничего не можем. Но, например, у Жени хороший контакт с и со вторым владельцем Роном Берклом. И, может быть, он с ними поговорит… Но тут есть такой момент: я думаю, они бы отпустили игроков на Олимпиаду. Но, главное, чтобы лига не наказала за это их. Вашингтонский хозяин, тоже, наверное, отпустил бы своих ребят. Но я думаю, что лига за это может наказать, и вот из-за этого может не получиться.

Но, если честно, у меня есть подозрение, что они отпустят игроков НХЛ на Олимпиаду. Я до сих пор верю, что энхаэловцы поедут на Игры, – сказал Ушаков.