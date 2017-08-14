«Автомобилист» подписал контракт с двукратным обладателем Кубка Стэнли Дуайтом Кингом

объявил о переходе канадского нападающего Дуайта Кинга.

Контракт с хоккеистом подписан сроком на два года.

28-летний форвард является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе .

Минувший сезон Кинг заканчивал в «Монреале», куда перешел из «Кингс». В 80 матчах регулярного чемпионата он набрал 16 (9+7) очков.

Всего Кинг сыграл 365 матчей в регулярном чемпионате и отметился 109 (53+56) очками. В плей-офф на его счету 75 игр и 25 (10+15) баллов.