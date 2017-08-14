КХЛ. Количество послематчевых буллитов для одной команды может увеличиться с 3 до 5

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о нововведениях в новом сезоне КХЛ.

– Какие новшества в правилах на новый сезон КХЛ?

– Больших новшеств нет. Только об одном могу сказать, мы предложили расширить количество послематчевых бросков с 3 до 5 для одной команды. Окончательное решение по этому вопросу вынесет совет директоров Лиги.

– Недавнее нововведение: камера на синей линии. Чем это продиктовано, с какой целью?

– С прошлого сезона у нас есть новое правило: запрос тренера на определение «вне игры». Поэтому установка камер должна помочь командам и судьям линейным. Хоккей – игра быстрая, человеческий глаз не всегда сразу может определить соблюдение правила «вне игры». Камеры снимают в HD, поэтому мы считаем, что это хорошая помощь арбитрам, – сказал Анисимов.