ЦСКА планирует подписать еще одного защитника
Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб планирует подписать еще одного хоккеиста до начала сезона КХЛ.
«Приобретение Робинсона вынашивал, как только назначили руководителем клуба. Нужен был катающийся защитник с хорошими данными начала атаки и игры в большинстве.
Ушел Виктор Фаст, я очень хотел его оставить, но по семейным обстоятельствам он решил продолжить карьеру дома. У нас еще есть позиция легионера, но по ситуации, которая складывается сегодня… Вас ожидает еще сюрприз. Вполне возможно, сюрприз еще состоится перед началом сезона.
Селекционная работа идет на постоянном уровне, у меня еще задумки приобрести серьезного защитника, но, надеюсь, получится. Если бы таких не было, то я бы это не сказал.
На следующий год есть две кандидатуры, которые хотят вернуться в Россию», — сказал Есмантович.
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