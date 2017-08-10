ЦСКА планирует подписать еще одного защитника

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что клуб планирует подписать еще одного хоккеиста до начала сезона .

«Приобретение Робинсона вынашивал, как только назначили руководителем клуба. Нужен был катающийся защитник с хорошими данными начала атаки и игры в большинстве.

Ушел Виктор Фаст, я очень хотел его оставить, но по семейным обстоятельствам он решил продолжить карьеру дома. У нас еще есть позиция легионера, но по ситуации, которая складывается сегодня… Вас ожидает еще сюрприз. Вполне возможно, сюрприз еще состоится перед началом сезона.

Селекционная работа идет на постоянном уровне, у меня еще задумки приобрести серьезного защитника, но, надеюсь, получится. Если бы таких не было, то я бы это не сказал.

На следующий год есть две кандидатуры, которые хотят вернуться в Россию», — сказал Есмантович.