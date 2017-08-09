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    Сидни Кросби о своих 30 годах: «Это всего лишь цифры»

    Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ

    Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби поделился мнением о своем возрасте. 7 августа ему исполнилось 30 лет. 

    «Это всего лишь цифры. Для меня это только цифры. Время еще есть. Но так просто ничего не дается. Я приложу максимум усилий, чтобы воспользоваться этим временем. Мы поедем в тренировочный лагерь с мыслями о третьем Кубке подряд. Это будет непросто, но почему нет?

    Мои нынешние партнеры – молодые ребята, которые всегда были уверены в себе, с самого начала считали, что могут играть в НХЛ. И правильно делали. Они доказали это в первых же матчах.

    Это подстегивает меня, я вижу, что приходит молодежь, что игра становится быстрее. Мне это нравится», – сказал Кросби. 

     

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