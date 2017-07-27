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    Московское «Динамо» может подписать двукратного обладателя Кубка Стэнли Дуайта Кинга

    Теги возможные переходы Монреаль Лос-Анджелес НХЛ КХЛ Дуайт Кинг Динамо

    Нападающий Дуайт Кинг может стать игроком московского «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».

    Ранее стало известно, что канадец подпишет контракт с клубом КХЛ.

    28-летний хоккеист является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса».

    Минувший сезон Кинг заканчивал в «Монреале», куда перешел из «Кингс». В 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 16 (9+7) очков.

    Всего Кинг сыграл 365 матчей в регулярном чемпионате и отметился 109 (53+56) очками. В плей-офф на его счету 75 игр и 25 (10+15) баллов.

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