Московское «Динамо» может подписать двукратного обладателя Кубка Стэнли Дуайта Кинга
Нападающий Дуайт Кинг может стать игроком московского «Динамо», сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее стало известно, что канадец подпишет контракт с клубом КХЛ.
28-летний хоккеист является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Лос-Анджелеса».
Минувший сезон Кинг заканчивал в «Монреале», куда перешел из «Кингс». В 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 16 (9+7) очков.
Всего Кинг сыграл 365 матчей в регулярном чемпионате и отметился 109 (53+56) очками. В плей-офф на его счету 75 игр и 25 (10+15) баллов.
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