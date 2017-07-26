Генменеджер сборной Канады пошутил о Кросби и Олимпиаде: «В команде нет места для Сидни»

Генменеджер олимпийской сборной Канады Шон Бурк рассказал, как планируется действовать в отношении игроков , которые проявят желание выступить на Олимпиаде-2018.

- От игроков других стран – особенно от русских – было много угроз: они собираются ехать на Олимпиаду. Допустим, Сидни Кросби позвонит вам: «Шон, я хочу играть на Олимпиаде, мне все равно, что скажет НХЛ и . Как вы отреагируете?

– О, в нашей команде нет места для (смеется). Мы сейчас о таком варианте вообще не думаем. Мы знаем, среди кого можем выбирать, на кого смотреть и как оценивать игроков.

Сейчас мы сосредоточимся на двух турнирах в августе. К ноябрю и декабрю мы должны стать лучше, а к февралю создать команду, которая будет бороться за золото на Олимпиаде, – сказал функционер.