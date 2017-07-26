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    Генменеджер сборной Канады пошутил о Кросби и Олимпиаде: «В команде нет места для Сидни»

    Теги Питтсбург Сидни Кросби сборная Канады Шон Бурк НХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир

    Генменеджер олимпийской сборной Канады Шон Бурк рассказал, как планируется действовать в отношении игроков НХЛ, которые проявят желание выступить на Олимпиаде-2018.

    - От игроков других стран – особенно от русских – было много угроз: они собираются ехать на Олимпиаду. Допустим, Сидни Кросби позвонит вам: «Шон, я хочу играть на Олимпиаде, мне все равно, что скажет НХЛ и «Питтсбург». Как вы отреагируете?

    – О, в нашей команде нет места для Сидни Кросби (смеется). Мы сейчас о таком варианте вообще не думаем. Мы знаем, среди кого можем выбирать, на кого смотреть и как оценивать игроков.

    Сейчас мы сосредоточимся на двух турнирах в августе. К ноябрю и декабрю мы должны стать лучше, а к февралю создать команду, которая будет бороться за золото на Олимпиаде, – сказал функционер.

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