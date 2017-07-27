Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением о победе в Кубке Стэнли и своем непопадании в список 100 лучших игроков в истории .

«Конечно, у меня было разочарование, когда узнал, что не попал в список ста лучших игроков в истории. Но я как мог старался эти мысли выкинуть, старался тренироваться, работать.

Спасибо большое партнерам, что в этом сезоне мы завоевали Кубок Стэнли. Эта победа перевесила все, весь негатив, все разочарования, которые были в сезоне», – сказал Малкин.