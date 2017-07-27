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    Евгений Малкин: «Кубок Стэнли перевесил непопадание в список 100 лучших игроков в истории НХЛ»

    Теги Питтсбург Кубок Стэнли Евгений Малкин НХЛ

    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением о победе в Кубке Стэнли и своем непопадании в список 100 лучших игроков в истории НХЛ.

    «Конечно, у меня было разочарование, когда узнал, что не попал в список ста лучших игроков в истории. Но я как мог старался эти мысли выкинуть, старался тренироваться, работать.

    Спасибо большое партнерам, что в этом сезоне мы завоевали Кубок Стэнли. Эта победа перевесила все, весь негатив, все разочарования, которые были в сезоне», – сказал Малкин.

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