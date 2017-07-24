Евгений Малкин: «Игроки «Питтсбурга» не Болты и не Фелпсы. Мы за 9 лет выиграли только 3, а не 9 Кубков Стэнли»
Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением о доминировании клуба в НХЛ.
«Мы выиграли Кубок Стэнли в 2009 году. И после этого в следующий раз стали чемпионами в 2016 году. То есть у нас было шесть холостых сезонов, когда мы не могли взять Кубок Стэнли, не проходили далеко в плей-офф. Только в 2013-м вылетели в финале конференции, уступив «Бостону».
У «Вашингтона» было очень много возможностей за это время исполнить свою мечту. Мы не встречались с ними ни разу. Игроки «Кэпиталс» могли проходить «Рейнджерс», «Монреаль», «Тампу».
Это не зависело от нас. Тут стечение обстоятельств, что именно в победном сезоне мы пересекались с «Вашингтоном» во втором раунде. Наверное, это судьба. Но ведь «Кэпиталс» каждый год попадали в плей-офф, считались фаворитами. Все было в их руках.
А мы, ребята из «Питтсбурга», не Болты и не Фелпсы, которые вообще никому не оставляли шансы. Мы же за последние девять лет выиграли только три, а не девять Кубков Стэнли», — сказал Малкин.
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