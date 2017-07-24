Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением о доминировании клуба в .

«Мы выиграли Кубок Стэнли в 2009 году. И после этого в следующий раз стали чемпионами в 2016 году. То есть у нас было шесть холостых сезонов, когда мы не могли взять , не проходили далеко в плей-офф. Только в 2013-м вылетели в финале конференции, уступив «Бостону».

У «Вашингтона» было очень много возможностей за это время исполнить свою мечту. Мы не встречались с ними ни разу. Игроки «Кэпиталс» могли проходить «Рейнджерс», «Монреаль», «Тампу».

Это не зависело от нас. Тут стечение обстоятельств, что именно в победном сезоне мы пересекались с «Вашингтоном» во втором раунде. Наверное, это судьба. Но ведь «Кэпиталс» каждый год попадали в плей-офф, считались фаворитами. Все было в их руках.

А мы, ребята из , не Болты и не Фелпсы, которые вообще никому не оставляли шансы. Мы же за последние девять лет выиграли только три, а не девять Кубков Стэнли», — сказал Малкин.