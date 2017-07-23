заключил новое 7-летнее соглашение с форвардом Виктором Арвидссоном, который находился в статусе ограниченно свободного агента.

По новому контракту 24-летний швед заработает 29,75 миллиона долларов (4,25 млн в год).

Стороны пришли к соглашению до слушания в арбитражном суде.

Ранее сообщалось, что «Предаторс» предлагали Арвидссону 2-летний контракт на сумму 5,5 млн (2,75 млн в год), тогда как нападающий рассчитывал получить однолетнее соглашение с годовым окладом 4,5 млн.

В прошлом сезоне Арвидссон набрал 61 (31+30) балл за результативность в 80 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф он провел 23 игры, заработав 13 (3+10) очков.