Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл рассказал, что форвард команды Валерий Ничушкин предстоящий сезон вновь проведет в , а потом вернется в «Старс».

«Я говорил с Вэлом, он остается приверженным нашей организации и понимает, что происходит. Он говорил с ЦСКА и понимает, что еще год должен провести там.

Мы с ним отлично поговорили. Я ему сказал, что он примет участие во всех международных турнирах за сборную и получит шанс сыграть на Олимпиаде. Этим надо пользоваться.

У него будет отличный год для развития. Он этому рад. А после этого он вернется», — сказал Нилл.