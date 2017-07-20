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    Генменеджер «Далласа»: «Сказал Ничушкину, что он получит шанс сыграть на Олимпиаде»

    Теги ЦСКА сборная России Даллас НХЛ Джим Нилл КХЛ Пхенчхан-2018 олимпийский хоккейный турнир Валерий Ничушкин

    Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл рассказал, что форвард команды Валерий Ничушкин предстоящий сезон вновь проведет в ЦСКА, а потом вернется в «Старс».

    «Я говорил с Вэлом, он остается приверженным нашей организации и понимает, что происходит. Он говорил с ЦСКА и понимает, что еще год должен провести там.

    Мы с ним отлично поговорили. Я ему сказал, что он примет участие во всех международных турнирах за сборную и получит шанс сыграть на Олимпиаде. Этим надо пользоваться.

    У него будет отличный год для развития. Он этому рад. А после этого он вернется», — сказал Нилл.

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