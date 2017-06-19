«Даллас» включил форварда в список защищенных от драфта расширения игроков.

Примечательно, что 22-летний россиянин не играл за «Старс» в минувшем сезоне, прошлым летом подписав двухлетний контракт с .

В том случае, если Ничушкин отработает его до конца, то может вернуться в в сезоне-2018/19 или в конце сезона-2017/18.

Ранее сообщалось, что руководство заинтересовано в его возвращении уже этим летом.

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