НХЛ. «Даллас» защитил Ничушкина от драфта расширения
«Даллас» включил форварда Валерия Ничушкина в список защищенных от драфта расширения игроков.
Примечательно, что 22-летний россиянин не играл за «Старс» в минувшем сезоне, прошлым летом подписав двухлетний контракт с ЦСКА.
В том случае, если Ничушкин отработает его до конца, то может вернуться в НХЛ в сезоне-2018/19 или в конце сезона-2017/18.
Ранее сообщалось, что руководство «Далласа» заинтересовано в его возвращении уже этим летом.
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