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    НХЛ. «Даллас» защитил Ничушкина от драфта расширения

    Теги ЦСКА Даллас НХЛ КХЛ Валерий Ничушкин

    «Даллас» включил форварда Валерия Ничушкина в список защищенных от драфта расширения игроков. 

    Примечательно, что 22-летний россиянин не играл за «Старс» в минувшем сезоне, прошлым летом подписав двухлетний контракт с ЦСКА

    В том случае, если Ничушкин отработает его до конца, то может вернуться в НХЛ в сезоне-2018/19 или в конце сезона-2017/18. 

    Ранее сообщалось, что руководство «Далласа» заинтересовано в его возвращении уже этим летом. 

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