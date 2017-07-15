Агент форварда ЦСКА Валерия Ничушкина Марк Гандлер сообщил, что игрок собирается вернуться в в сезоне-2018/19.

«У Валерия контракт с ЦСКА еще на один год. Учитывая соглашение между и НХЛ, Валерий не может подписать контракт с «Далласом» до сезона-2018/19. Я знаю, что следил за его игрой в КХЛ и сборной России.

Они довольны его прогрессом и намерены вернуть его через год. Валерий также планирует вернуться в «Даллас» после истечения контракта с ЦСКА», – сказал Гандлер.