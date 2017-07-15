Агент Ничушкина: «Валерий планирует вернуться в «Даллас» в следующем году»
Агент форварда ЦСКА Валерия Ничушкина Марк Гандлер сообщил, что игрок собирается вернуться в НХЛ в сезоне-2018/19.
«У Валерия контракт с ЦСКА еще на один год. Учитывая соглашение между КХЛ и НХЛ, Валерий не может подписать контракт с «Далласом» до сезона-2018/19. Я знаю, что «Даллас» следил за его игрой в КХЛ и сборной России.
Они довольны его прогрессом и намерены вернуть его через год. Валерий также планирует вернуться в «Даллас» после истечения контракта с ЦСКА», – сказал Гандлер.
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