Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Агент Ничушкина: «Валерий планирует вернуться в «Даллас» в следующем году»

    Теги ЦСКА Даллас НХЛ Марк Гандлер КХЛ Валерий Ничушкин

    Агент форварда ЦСКА Валерия Ничушкина Марк Гандлер сообщил, что игрок собирается вернуться в НХЛ в сезоне-2018/19. 

    «У Валерия контракт с ЦСКА еще на один год. Учитывая соглашение между КХЛ и НХЛ, Валерий не может подписать контракт с «Далласом» до сезона-2018/19. Я знаю, что «Даллас» следил за его игрой в КХЛ и сборной России.

    Они довольны его прогрессом и намерены вернуть его через год. Валерий также планирует вернуться в «Даллас» после истечения контракта с ЦСКА», – сказал Гандлер. 

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться