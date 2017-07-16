Руководитель Ассоциации игроков НХЛ Доналд Фер поделился мнением о потолке зарплат в лиге.

«Рады ли мы, что в лиге есть потолок зарплат? Нет. Все это понимают. Цель потолка зарплат – установить искусственную верхнюю планку выплат игрокам. Она ниже того, что могли бы заплатить им владельцы.

Это не очень хорошо и для маркетинга, и для развития игры. Есть опыт бейсбола, который говорит о том, что успех не зависит от наличия потолка зарплат.

С тем, как потолок функционировал в последние годы, было немало проблем. В частности, с курсом канадского доллара, а также тратами команд. Сейчас потолок основывается на том, что клубы тратят на игроков примерно половину доходов. Если большинство тратит больше, это запускает механизм эскроу (отчисления от контрактов игроков для выравнивания долей в доходах – прим. Sports.ru).

Сейчас курс канадского доллара начал немного расти, в следующем сезоне мы ожидаем некоторого роста доходов в этой связи. Поэтому предстоящий год может получиться в финансовом плане более удачным», – сказал Фер.

Отметим, что Фер долгое время возглавлял профсоюз игроков бейсбольной лиги MLB.

В ней отсутствует жесткий потолок зарплат, вместо него действует налог на роскошь, который команды уплачивают при превышении установленной верхней планки платежной ведомости.