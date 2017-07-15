Руководитель Ассоциации игроков НХЛ Доналд Фер поделился мнением о росте зарплат хоккеистов и доходах лиги.

– Что вы думаете о 100-миллионном контракте Макдэвида?

– Это ориентир, на который теперь будут смотреть. Приятно видеть это, со временем таких сделок будет больше. Я уверен в этом. В то же время, говоря это, я понимаю, что таких игроков не так много.

– Увидим ли мы когда-нибудь, что игрок НХЛ подпишет такой же максимальный контракт, как в НБА?

– Да, я думаю, что это произойдет. Но у этих двух видов спорта разная динамика. Доходы НХЛ растут медленнее. Баскетбол сейчас на взлете, если в прошлом году мы отставали от них на 20%, то теперь уже почти на 50%. Они зарабатывают от 6,5 до 7 миллиардов долларов, мы – меньше, чем 4,5.

В то же время, один баскетболист может оказать больше влияния на команду и ее сезон, чем один хоккеист, насколько бы хорош он ни был. Одна вещь, которую я твердо усвоил за время работы в хоккее – это действительно командный вид спорта. Один игрок не может ничего выиграть, это невозможно.

Как НХЛ увеличить доходы? Это вопрос к Гэри Беттмэну, но с моей точки зрения, ключевыми тут являются международные рынки. Считаю, что лига находится в удобном положении, чтобы осваивать их. Посмотрим, чем станут выставочные игры в Китае – большим шагом вперед, маленьким шагом или вообще единственным, – сказал Фер.