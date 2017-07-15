Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов считает, что его партнер по команде в следующем сезоне забьет 50 голов.

– Скажите, Александр Овечкин уже закончился?

– Я сейчас дам свой прогноз, а вы весной вспомните об этом.

– Слушаю.

– Он забьет пятьдесят голов.

– И толку.

– Мы говорим про то, что сделает Александр, а не вся команда. У него будет 50 шайб. Примерно представляю, кто будет играть с Овечкиным и все, кто считает, что он сдал, замолчат.

– Он же в важных матчах играет плохо.

– Ну что вы такое говорите? Да, он, возможно, сыграл не так, как нужно в плей-офф, но не забывайте, что Овечкин выступал с травмой. Многое не получилось, но я себя неуютно чувствовал из-за того, что Александра делают крайним в нашем поражении.

– Он один из виновников.

– Такого в хоккее не бывает, чтобы кто-то один был виноват. Для меня виноваты все. Да, кто-то где-то не доработал, но кто-то где-то и не прыгнул выше головы.

Где были остальные нападающие, когда мы проигрывали в серии? Понятно, что с Овечкина спрашивают больше, на него оказывают давление. Но разве не надо спрашивать с других?

– Наверное, надо.

– Кто-то забивает двадцать голов за сезон и это считается отличным результатом. И люди успокаиваются. Но надо, чтобы какие-то люди забивали больше, с них тоже должны спрашивать. Просто для кого-то такой результат считается удовлетворительным, а Александра критикуют. Я же тоже пострадал от этого.

– Как?

– Да говорят, что у меня тоже неудачный сезон. Но речь об Овечкине. Я не считаю, что Александр провел неудачный сезон. Просто были определенные трудности, которые он преодолеет с высокоподнятой головой.

– Беда Овечкина в том, что он стал меньше тренироваться. Мы видели кадры со свадьбы, где он танцевал. У него же лишний вес.

– Ну что вы такое говорите вообще? Лишний вес есть у всех. На улице лето, до начала сезона еще долго, он наберет в форму.

– Я просто вижу, как сейчас работают ребята из . И ветераны, и игроки среднего возраста.

– Все это весьма спорно. Овечкин работает очень много. Я знаю его личного тренера, я в курсе, какой объем работы он выполняет. Нормально Александр готовится, – сказал Кузнецов.