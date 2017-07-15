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    Евгений Кузнецов: «Даю прогноз по Овечкину: в следующем сезоне он забьет 50 голов»

    Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Евгений Кузнецов

    Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов считает, что его партнер по команде Александр Овечкин в следующем сезоне забьет 50 голов.

    – Скажите, Александр Овечкин уже закончился?

    – Я сейчас дам свой прогноз, а вы весной вспомните об этом.

    – Слушаю.

    – Он забьет пятьдесят голов.

    – И толку.

    – Мы говорим про то, что сделает Александр, а не вся команда. У него будет 50 шайб. Примерно представляю, кто будет играть с Овечкиным и все, кто считает, что он сдал, замолчат.

    – Он же в важных матчах играет плохо.

    – Ну что вы такое говорите? Да, он, возможно, сыграл не так, как нужно в плей-офф, но не забывайте, что Овечкин выступал с травмой. Многое не получилось, но я себя неуютно чувствовал из-за того, что Александра делают крайним в нашем поражении.

    – Он один из виновников.

    – Такого в хоккее не бывает, чтобы кто-то один был виноват. Для меня виноваты все. Да, кто-то где-то не доработал, но кто-то где-то и не прыгнул выше головы.

    Где были остальные нападающие, когда мы проигрывали в серии? Понятно, что с Овечкина спрашивают больше, на него оказывают давление. Но разве не надо спрашивать с других?

    – Наверное, надо.

    – Кто-то забивает двадцать голов за сезон и это считается отличным результатом. И люди успокаиваются. Но надо, чтобы какие-то люди забивали больше, с них тоже должны спрашивать. Просто для кого-то такой результат считается удовлетворительным, а Александра критикуют. Я же тоже пострадал от этого.

    – Как?

    – Да говорят, что у меня тоже неудачный сезон. Но речь об Овечкине. Я не считаю, что Александр провел неудачный сезон. Просто были определенные трудности, которые он преодолеет с высокоподнятой головой.

    – Беда Овечкина в том, что он стал меньше тренироваться. Мы видели кадры со свадьбы, где он танцевал. У него же лишний вес.

    – Ну что вы такое говорите вообще? Лишний вес есть у всех. На улице лето, до начала сезона еще долго, он наберет в форму.

    – Я просто вижу, как сейчас работают ребята из НХЛ. И ветераны, и игроки среднего возраста.

    – Все это весьма спорно. Овечкин работает очень много. Я знаю его личного тренера, я в курсе, какой объем работы он выполняет. Нормально Александр готовится, – сказал Кузнецов.

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