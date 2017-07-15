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    Вячеслав Быков о сокращении КХЛ: «Строили большой дом, а теперь сами из него кирпичи вытаскиваем»

    Теги Металлург Нк Вячеслав Быков бизнес КХЛ Югра

    Бывший тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о сокращении КХЛ

    – Ваш друг Игорь Захаркин возглавил «Югру», но через год команды может не быть. КХЛ будет сокращена еще на три клуба. Вам не обидно?

    – В связи с чем сократят лигу? По какому принципу? Вот разработали восемь критериев. Стадион, бюджет, еще что-то. Но нужна четкая аргументация, почему выгоняют кого-то.

    – Какая разница, кого уберут – Тольятти или Ханты-Мансийск? Жалко всех.

    – Безусловно. Но удивляет, что мы сначала расширяли хоккейную карту, а теперь хотим ее урезать. Сначала говорим, что КХЛ – это социальный проект, идем в регионы. А потом отрезаем Новокузнецк, и впереди новые потери. Хотя люди привыкли к своим командам, там есть болельщики, традиции. И вдруг раз – и пропал клуб в КХЛ. Почему?

    – Хороших игроков не хватает на столько команд.

    – Их хватает. Но значит, мы плохо работаем. При каждом клубе должна быть своя школа. Это важнейший критерий. Вот чему надо уделять внимание. Ну отправили «Кузню» в ВХЛ. Там что, теперь больше хоккеистов вырастет?

    Дайте объяснение. КХЛ – теперь бизнес-проект? Почему тогда календарь так выстроен под сборную?

    Мы строили большой дом, а теперь сами из него кирпичи вытаскиваем. Было 16 этажей, а мы хотим до десятиэтажки сократить. Так и до хрущевки дойдем. Не будем работать с низами, с резервом – останется вообще 10 команд в КХЛ.

    Меньше – нереально. Страна-то богатая на таланты. Даже без развития хоккея в стране кинь шайбу пацанам – они начнут ее гонять. Посмотрят мастеров по телевизору, потянутся за ними.

    Есть сильные школы, которые традиционно дают хороший резерв. В других командах эти школы надо поднимать. А это уже работа федерации совместно с лигой, – сказал Быков. 

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