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    «Ак Барс» подписал контракт с бывшим форвардом «Вашингтона» Галиевым

    Теги Ак Барс переходы Вашингтон НХЛ АХЛ Херши КХЛ Станислав Галиев

    «Ак Барс» объявил о подписании контракта с нападающим Станиславом Галиевым.

    Соглашение рассчитано на два года.

    Форвард уже присоединился к казанской команде, проводящей учебно-тренировочный сбор в Финляндии. Галиев будет выступать за «Ак Барс» под 22-м номером.

    Нападающий провел последние пять лет в системе «Вашингтона». За это время форвард провел в НХЛ 26 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

    В минувшем сезоне Галиев играл в АХЛ за «Херши». Он набрал 40 (21+19) очков в 56 матчах регулярного чемпионата. На счету нападающего 12 игр и 7 (3+4) очков в плей-офф.

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