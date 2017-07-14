«Ак Барс» подписал контракт с бывшим форвардом «Вашингтона» Галиевым

объявил о подписании контракта с нападающим Станиславом Галиевым.

Соглашение рассчитано на два года.

Форвард уже присоединился к казанской команде, проводящей учебно-тренировочный сбор в Финляндии. Галиев будет выступать за «Ак Барс» под 22-м номером.

Нападающий провел последние пять лет в системе «Вашингтона». За это время форвард провел в НХЛ 26 матчей и набрал 4 (1+3) очка.

В минувшем сезоне Галиев играл в АХЛ за «Херши». Он набрал 40 (21+19) очков в 56 матчах регулярного чемпионата. На счету нападающего 12 игр и 7 (3+4) очков в плей-офф.