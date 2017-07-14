Бывший форвард «Вашингтона» Галиев близок к переходу в «Ак Барс»
Форвард Станислав Галиев может стать игроком «Ак Барса», сообщает «Бизнес Online».
По информации источника, в ближайшее время будет объявлено о переходе хоккеиста в казанский клуб.
В начале июля «Салават Юлаев» выменял права на Галиева у «Динамо», но в связи со сменой юридического лица, соответствующего московскому клубу, КХЛ аннулировала сделку.
Нападающий провел последние пять лет в системе «Вашингтона». За это время форвард провел в НХЛ 26 матчей и набрал 4 (1+3) очка.
В минувшем сезоне Галиев играл в АХЛ за «Херши». Он набрал 40 (21+19) очков в 56 матчах регулярного чемпионата. На счету нападающего 12 игр и 7 (3+4) очков в плей-офф.
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.