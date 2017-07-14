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    Песков подтвердил, что Путин подарил Овечкину сервиз на свадьбу

    Теги сборная России светская хроника Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Дмитрий Песков политика

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, сообщил, что глава государства подарил хоккеисту Александру Овечкину сервиз на свадьбу.

    Песков утвердительно ответил на вопрос о том, действительно ли Путин подарил молодоженам чайный сервиз. «Да», – сказал пресс-секретарь. Хоккеист и его супруга получили от президента чайные пары из стекла с цветочным орнаментом из металла.

    8 июля нападающий «Вашингтона» и сборной России Александр Овечкин и модель Анастасия Шубская провели свадебную церемонию в честь бракосочетания, оформленного в августе 2016 года.

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