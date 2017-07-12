Гендиректор «Сочи» о календаре КХЛ: «Клубы просят больше зарабатывать, для этого он не годится совсем»

Генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев высказался о календаре на сезон 2017/18.

Напомним, что у сборной России будет самая большая пауза на Олимпиаду в истории КХЛ – 33 дня.

– Для олимпийского сезона календарь действительно нормальный. Однако с учетом того, что клубы просят больше зарабатывать, для этого он не годится совсем.

Речь не о длительных домашних или гостевых сериях. Просто в отличие от прошлого года не учтен наш летний курортный сезон и зимние каникулы. В предстоящем чемпионате практически во все самые лучшие дни команда будет на выезде или проведет домашние встречи не с топовыми соперниками.

В сентябре и октябре мы будем проводить домашние игры на «Шайбе» [арена в Олимпийском парке Сочи на 7000 зрителей] из-за фестиваля молодежи и студентов. Хотя могло быть и хуже, – сказал Воропаев.

Обычно «Сочи» играет домашние матчи в Ледовом дворце «Большой» на 12 тысяч зрителей. Арена была построена в 2012 году.