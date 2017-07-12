КХЛ заявила, что «Адмирал» и «Слован» по состоянию на 11 июля все еще имеют задолженности перед игроками.

«По состоянию на 11 июля 2017 года из 27 клубов, выступающих в чемпионате КХЛ сезона-2017/18, задолженности по оплате труда и (или) индивидуальным бонусам и командным премиям за сезон-2016/17 имеют два клуба.

В КХЛ на данный момент нет документов, подтверждающих погашение задолженностей, от «Слована» и «Адмирала», – говорится в сообщении пресс-службы лиги.

«Адмирал» объявил о погашении задолженности перед игроками за прошлый сезон