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    КХЛ: «На 11 июля задолженности перед игроками имеют 2 клуба – «Слован» и «Адмирал»

    Теги бизнес Слован КХЛ Адмирал

    КХЛ заявила, что «Адмирал» и «Слован» по состоянию на 11 июля все еще имеют задолженности перед игроками. 

    «По состоянию на 11 июля 2017 года из 27 клубов, выступающих в чемпионате КХЛ сезона-2017/18, задолженности по оплате труда и (или) индивидуальным бонусам и командным премиям за сезон-2016/17 имеют два клуба.

    В КХЛ на данный момент нет документов, подтверждающих погашение задолженностей, от «Слована» и «Адмирала», – говорится в сообщении пресс-службы лиги. 

    «Адмирал» объявил о погашении задолженности перед игроками за прошлый сезон

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