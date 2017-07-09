Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов написал открытое письмо болельщикам, вспомнил свою карьеру в казанском клубе.

«Помню, каким сложным стало для меня первое время. Мало кто знает, но в какой-то момент я уже был готов собрать вещи и вернуться обратно в Челябинск. Я не обладал должной игровой практикой, и мне казалось, что я совершил ошибку. Помог Алексей Чупин – лидер «Ак Барса» того времени, очень популярный в городе. Я даже не мог подумать, что когда-то болельщики в Казани будут относиться ко мне так же, как к Чупину в 2001 году... Алексей смог убедить меня не раскисать и продолжать работать, даже когда я не попадал в состав. Его правильные слова заставили меня трудиться с еще большим упорством. Я хотел доказать, что я чего-то стою и могу приносить победы.

С того момента прошло практически 16 лет, но глобально ничего не изменилось. Я все так же уверен, что побеждать можно, только если упорно работать и верить в себя.

Я провел в «Ак Барсе» 12 лет, и Казань стала для меня родным городом. Ни для кого не секрет, что я хотел вернуться с самого момента своего отъезда в 2013 году. Особое чувство, когда надеваешь свитер с гербом Татарстана на груди, не передать словами. Я счастлив, что мне довелось играть рядом с большими профессионалами и что судьба свела меня с Алексеем Морозовым – выдающимся мастером и прекрасным человеком, у которого я многому научился.

Я благодарен «Металлургу» и болельщикам команды за время, проведенное в Магнитогорске. Теперь уже можно сказать, что решение сменить клуб четыре года назад пошло всем на пользу. «Ак Барс» для меня и для вас, дорогие болельщики, – это нечто большее, чем просто клуб. Это жизнь», – написал Зарипов.

«Мало кто знает, что я чуть не уехал из Казани в 2001 году». Письмо Даниса Зарипова болельщикам «Ак Барса»