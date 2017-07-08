Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    У Радулова был договор с «Ак Барсом» в случае возвращения в КХЛ

    Теги Ак Барс Данис Зарипов Александр Радулов КХЛ Владимир Ткачев

    Нападающий Александр Радулов этим летом обещал перейти только в «Ак Барс» в случае возвращения в КХЛ.

    Казанский клуб предлагал Радулову контракт сроком на два года. 31-летнего форварда собирались использовать в одной тройке с Владимиром Ткачевым и Данисом Зариповым.

    Переговоры с Радуловым шли параллельно с заключением контракта с Зариповым – у игроков один агент.

    В итоге Радулов принял решение играть в НХЛ и подписал пятилетний контракт с «Далласом».

    Алексей Шевченко: «У Радулова был вариант с «Ак Барсом»

    Алексей Шевченко: «Клуб КХЛ предлагает Радулову зарплату 8-10 млн долларов в год»

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться