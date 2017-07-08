У Радулова был договор с «Ак Барсом» в случае возвращения в КХЛ

Нападающий Александр Радулов этим летом обещал перейти только в «Ак Барс» в случае возвращения в .

Казанский клуб предлагал Радулову контракт сроком на два года. 31-летнего форварда собирались использовать в одной тройке с Владимиром Ткачевым и .

Переговоры с Радуловым шли параллельно с заключением контракта с Зариповым – у игроков один агент.

В итоге Радулов принял решение играть в НХЛ и подписал пятилетний контракт с «Далласом».

Алексей Шевченко: «У Радулова был вариант с «Ак Барсом»

Алексей Шевченко: «Клуб КХЛ предлагает Радулову зарплату 8-10 млн долларов в год»