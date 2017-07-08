У Радулова был договор с «Ак Барсом» в случае возвращения в КХЛ
Нападающий Александр Радулов этим летом обещал перейти только в «Ак Барс» в случае возвращения в КХЛ.
Казанский клуб предлагал Радулову контракт сроком на два года. 31-летнего форварда собирались использовать в одной тройке с Владимиром Ткачевым и Данисом Зариповым.
Переговоры с Радуловым шли параллельно с заключением контракта с Зариповым – у игроков один агент.
В итоге Радулов принял решение играть в НХЛ и подписал пятилетний контракт с «Далласом».
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